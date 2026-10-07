В Венесуэле полностью остановлена работа нефтеперерабатывающего завода «Кардон» после пожара, возникшего из-за разрыва линии подачи природного газа.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственную нефтяную компанию PDVSA.

«Кардон» является вторым по величине НПЗ Венесуэлы и способен перерабатывать около 310 тыс. баррелей нефти в сутки.

По данным PDVSA, разрыв произошел примерно в 15:25 на газопроводе, снабжающем котельные установки. Возгорание удалось быстро локализовать. Пострадавших и серьезных разрушений, по предварительным данным, нет. Причины инцидента расследуются. Reuters

Источники Reuters сообщили, что пожар вынудил остановить весь НПЗ, включая котельные установки.