Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инциденты с российским военным кораблем у берегов Дании и дроном в воздушном пространстве Литвы частью более широкой кампании агрессии и провокаций против Европы.

«Это не отдельные инциденты. Они являются частью более широкой модели российской агрессии и провокаций против Европы, направленной на проверку нашей готовности и нашей решимости», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, в ответ Европа укрепляет оборону и потенциал сдерживания совместно с НАТО, а также усиливает давление на Москву.

Поводом для заявления стали два инцидента в Балтийском регионе. По данным властей Дании, российский военный корабль выпустил сигнальные ракеты в сторону датского военного вертолета над международными водами Балтийского моря, после чего Копенгаген вызвал российского посла.

Кроме того, в Литве истребитель НАТО сбил беспилотник, залетевший в воздушное пространство страны со стороны Беларуси. Литовские власти заявили, что дрон, предположительно связанный с Россией, стал очередным подтверждением необходимости усиления безопасности восточного фланга альянса.