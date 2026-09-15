Компания UBTECH запустила в Китае завод, рассчитанный на производство более 10 тысяч роботов в год. Одной из ключевых моделей станет промышленный гуманоид Walker S2 ростом 1,76 метра.

Робот способен переносить грузы, выполнять производственные операции и самостоятельно планировать последовательность действий. Главная особенность Walker S2 — автоматическая замена аккумуляторов, позволяющая ему работать практически круглосуточно без помощи человека.

На новой линии планируется выпускать до одного робота каждые десять минут.