Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе пообещал «уничтожить в зародыше русофобию», которую насаждает радикальная оппозиция внутри страны.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Рустави-2».

Как подчеркнул премьер, ксенофобия в целом и русофобия конкретно являются «самыми темными явлениями». По его мнению, они не присущи грузинам, поскольку они известны гостеприимством и толерантностью.

Политик заметил, что «русофобия может привести и к политической эскалации, и создать экономические проблемы».

«Существуют риски [русофобии], мы должны быть трезвыми и в корне уничтожить русофобию», — сказал Кобахидзе.

В то же время он заметил, что Тбилиси продолжит выстраивать «прагматичную и принципиальную политику» в отношении Москвы.