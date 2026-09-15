Азербайджан и Украина обладают значительным потенциалом для укрепления транспортных и логистических связей, а развитие новых маршрутов между Черным и Каспийским морями может способствовать усилению сообщения между Европой и Центральной Азией.

Об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев по итогам встречи с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым.

По словам дипломата, стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в сфере транспорта, цифровой трансформации и развития современной инфраструктуры. Отдельное внимание было уделено расширению возможностей Среднего коридора.

Гусев отметил, что цифровизация и транспортная инфраструктура сегодня являются не только вопросами экономического развития, но также имеют значение для устойчивости, безопасности и создания новых стратегических возможностей для двух стран.

Посол поблагодарил Рашада Набиева и Азербайджан за солидарность, помощь и поддержку Украины, а также за сотрудничество в целях углубления стратегического партнерства.