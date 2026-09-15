Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Хакан Фидан передал главе нашего государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия, попросил передать и его приветствия Реджепу Тайипу Эрдогану.

В ходе беседы было подчеркнуто успешное развитие азербайджано-турецких братских отношений и стратегического союзничества по всем направлениям, с удовлетворением отмечено дальнейшее укрепление сотрудничества на основе принципа «одна нация, два государства».

Была затронута важность сотрудничества в энергетической сфере, состоялся обмен мнениями о новых путях выхода на международные рынки в области альтернативной энергетики.

Было подчеркнуто значение наших стран с логистической точки зрения, в том числе их роль как важного моста между Европой и Азией, отмечена важность координации деятельности в рамках международных организаций.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам двусторонних отношений, региональным вопросам и другим темам, представляющих взаимный интерес.