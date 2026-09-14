Американские официальные лица раскрыли новые детали секретной операции по поиску и эвакуации пилота истребителя F-15E Strike Eagle, сбитого над территорией Ирана.

Как сообщили в Пентагоне, для операции использовались специальные технологии ЦРУ, которые позволили точно определить местоположение пострадавшего военнослужащего. В это время его разыскивали иранские подразделения.

Начальник штаба ВС США генерал Дэн Кейн также прокомментировал опубликованные видеозаписи спасательной операции. По его словам, изображение эвакуационного вертолёта было намеренно размыто, чтобы не раскрывать модификацию техники и особенности применявшихся технологических решений.

Истребитель F-15E был сбит иранской зенитной ракетой в начале апреля 2026 года во время выполнения боевой задачи. После катапультирования военнослужащий около 50 часов скрывался в горно-пустынной местности, пока американская эвакуационная группа не смогла его обнаружить и вывезти из района.