Глава Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, генерал-полковник Али Нагиев принял участие в V Глобальном форуме сотрудничества в сфере общественной безопасности, который прошел в Китае.

В рамках форума Али Нагиев встретился с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном. На встрече обсуждались вопросы борьбы с терроризмом, транснациональной преступностью и мошенничеством, совершаемым с использованием телекоммуникационных систем.

По итогам встречи между СГБ Азербайджана и Министерством общественной безопасности Китая было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности.