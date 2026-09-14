В утренние часы на всех линиях Бакинского метрополитена возникли проблемы с движением поездов.
Как сообщает Report со ссылкой на очевидцев, поезда не ходят уже более 15 минут.
По имеющейся информации, на некоторых станциях пассажиров высадили из вагонов.
Согласно информации ЗАО «Бакинский метрополитен», на участке станции «Ичери Шехер» произошла неисправность поезда.
«В связи с этим неисправный поезд был выведен с линии с помощью вспомогательного состава. В течение короткого времени интервал движения поездов на Красной линии был восстановлен. В этот период поезда на Зеленой и Фиолетовой линиях продолжали движение в соответствии с графиком. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства», — отмечает ЗАО.