В утренние часы на всех линиях Бакинского метрополитена возникли проблемы с движением поездов.

Как сообщает Report со ссылкой на очевидцев, поезда не ходят уже более 15 минут.

По имеющейся информации, на некоторых станциях пассажиров высадили из вагонов.

Согласно информации ЗАО «Бакинский метрополитен», на участке станции «Ичери Шехер» произошла неисправность поезда.