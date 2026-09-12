Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США рассекретило 71 документ, связанный с подготовкой терактов 11 сентября 2001 года. Материалы опубликованы к 25-й годовщине трагедии, сообщает The New York Times.

Документы подтверждают выводы Национальной комиссии по расследованию терактов о том, что американские спецслужбы заранее получали информацию о готовящемся нападении «Аль-Каиды».

По словам директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, публикация стала крупнейшим в истории разведывательным массивом документов, связанным с событиями 11 сентября.

Большая часть материалов посвящена наблюдению за лидером «Аль-Каиды» Усамой бен Ладеном. Согласно документам, с 1998 года ЦРУ получало предупреждения о возможной атаке, однако поступавшая информация была недостаточно конкретной, чтобы определить точное место и время нападения.

11 сентября 2001 года боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских самолета. Два из них врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, четвертый разбился в Пенсильвании. В результате терактов погибли 2977 человек.