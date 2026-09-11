Иран закрыл Ормузский пролив в целях обеспечения безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, пролив по-прежнему находится под контролем Тегерана. Багаи отметил, что Иран имеет право принимать меры для защиты своей безопасности, а о результатах консультаций с Оманом по вопросам управления проливом будет сообщено дополнительно.

Представитель МИД также заявил, что нестабильность в регионе связана с действиями США. По его словам, если международное сообщество обеспокоено ростом цен на топливо, ответственность за это следует возлагать на Вашингтон.