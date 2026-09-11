Президент США Дональд Трамп направил коллеге из Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе письмо с требованиями, при выполнении которых отношения стран могут улучшиться. Об этом пишет The Daily Maverick со ссылкой на источники.

Послание Рамафосе передал посол США в ЮАР Лео Брент Бозелл. В письме Вашингтон, в частности, потребовал от Претории подтвердить приверженность политике неприсоединения, дистанцироваться от противников США, включая Иран, и уделить первостепенное внимание защите фермеров от насилия.

Кроме того, Трамп призвал отменить закон об изъятии земель без компенсации и отказаться от требования, согласно которому американские инвесторы должны передавать 30% собственности в своих предприятиях чернокожим гражданам ЮАР.

Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что Рамафоса «своевременно» ответит на письмо, однако точные сроки не уточнил.