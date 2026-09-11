Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Литва может «исчезнуть с карты мира» в случае военного конфликта с Россией.

По его словам, НАТО не станет вступаться за Литву, если Москва нанесёт ответный удар в случае размещения на её территории ядерного оружия.

Медведев также назвал «бредом» заявления о планах России напасть на Европу. По его словам, подобные утверждения направлены на то, чтобы добиться геополитического поражения России.

Он сравнил разговоры о возможном нападении на Европу со слухами о мобилизации в России.