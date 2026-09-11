Суд на Северном Кипре еще на семь дней продлил срок содержания под стражей девяти человек, включая трех граждан Азербайджана, задержанных после кораблекрушения у берегов Гирне, сообщает Report.

По данным издания, отдельные обвинения азербайджанским членам экипажа — Рашаду Ибрагимову, Гадиру Гулиеву и Валеху Гумбатову — не предъявлены. Их допрашивают в рамках расследования дела о причинении смерти по неосторожности.

Гасаноглу считает, что азербайджанцы должны проходить по делу как свидетели, поскольку не отвечали за управление судном и его техническое состояние. По его словам, во время происшествия они покинули судно на последнем этапе и помогали пассажирам.

Катастрофа произошла 30 августа. Судно Filo Jet, следовавшее из Гирне в Мерсин, вскоре после выхода из порта начало набирать воду, а при попытке вернуться опрокинулось и затонуло.