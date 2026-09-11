В возрасте 94 лет умерла норвежская принцесса Астрид, сестра недавно скончавшегося короля Харальда V, сообщил норвежский королевский дом.

«Его Величество Король с глубокой скорбью воспринял известие о кончине принцессы Астрид. Принцесса скончалась сегодня, в пятницу, 11 сентября, в возрасте 94 лет», — говорится в некрологе.

Причина и обстоятельства смерти не уточняются.

Ее племянник, новый король Норвегии Хокон VIII отметил, что она всегда проявляла «особую заботу и внимание к наиболее уязвимым слоям общества». По его словам, королева была «очень преданна и всегда выполняла свои обязанности с самоотдачей, уверенностью и заразительным энтузиазмом».