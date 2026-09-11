Хуситы заявили об отсутствии угрозы международному судоходству в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе.

Член политбюро движения Хазем аль-Асад утверждает, что морские перевозки и международная торговля в регионе проходят в безопасном режиме.

Заявление прозвучало после сообщений хуситов об установлении контроля над районом Баб-эль-Мандеба — одним из ключевых маршрутов мировой торговли.

При этом международные перевозчики ранее неоднократно меняли маршруты из-за угроз безопасности в Красном море.