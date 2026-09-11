Турецкие школьники опередили французских по всем направлениям международного рейтинга PISA 2025, пишет Le Figaro Etudiant.

Турция оказалась выше Франции на шесть позиций по математике, на десять — по чтению и на восемь — по естественным наукам.

За три года страна заметно улучшила результаты: поднялась с 36-го на 18-е место по чтению, с 36-го на 28-е — по математике и с 31-го на 19-е — по естественным наукам.

Издание связывает прогресс с многолетними реформами системы образования, поддержкой школ в неблагоприятных регионах и сокращением дефицита учителей.