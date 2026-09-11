Сенатор США Берни Сандерс призвал замедлить развитие искусственного интеллекта, несмотря на его потенциальную пользу в медицине и лечении рака.

В интервью BBC он сослался на предупреждения нобелевского лауреата Джеффри Хинтона, который допускает вероятность катастрофических последствий развития ИИ.

«Когда лидеры отрасли говорят, что создают опасную технологию и не знают, к чему она приведёт, нужно быть глупцом, чтобы не сказать: это надо замедлить», — заявил Сандерс.

Хинтон ранее оценивал вероятность того, что развитие ИИ может привести к гибели человечества в течение десяти лет, примерно в 10%.