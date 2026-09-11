Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев усилит удары по территории России, если Москва не прекратит войну.

«Наши удары будут становиться всё более глубокими и мощными», — сказал он.

По словам Буданова, Украина готова к завершению войны, но не на условиях ультиматума. Наиболее реалистичным сценарием он назвал заморозку линии фронта на момент достижения договорённости с последующими гарантиями безопасности.

При этом Киев, подчеркнул Буданов, не намерен юридически признавать занятые Россией территории российскими.