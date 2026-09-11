Последний раунд контактов американских представителей с Москвой и Киевом пока не приблизил стороны к решению ключевых вопросов — территорий и будущих гарантий безопасности для Украины. Более того, после завершения визитов Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и окончания объявленной короткой паузы в ударах по столицам российские удары по Украине возобновились. На этом фоне Вашингтон, судя по всему, расширяет инструментарий переговоров: к дипломатическому каналу может подключиться директор ЦРУ Джон Рэтклифф, ранее уже контактировавший с российскими представителями спецслужб.

О том, означает ли это изменение американской тактики, насколько Дональд Трампа поджимает календарь промежуточных выборов и что произойдет с переговорным процессом после ноября, в беседе с Minval Politika рассказал украинский политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк.

По его оценке, рассчитывать на быстрый содержательный прорыв по итогам последнего раунда переговоров пока оснований немного. Как отметил эксперт, состоявшиеся 5–6 сентября поездки Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев дали лишь ограниченный результат.

«Шансы невелики. По итогам поездок 5–6 сентября 2026 года — Москва, где встреча с Путиным продолжалась больше трех часов, затем Киев, где состоялось несколько раундов с Зеленским плюс встречи с европейцами, — единственный заметный итог один: стороны договорились возобновить трехсторонние контакты и на короткое время взаимно воздержаться от ударов по столицам. Это была процедура, а не прорыв. Уже после окончания визита Уиткоффа и Кушнера в Киев и истечения короткой паузы по столицам Россия возобновила удары по Киеву и другим городам Украины», — сказал собеседник.

По словам Антонюка, фундаментальные противоречия между сторонами по-прежнему сохраняются. Прежде всего это касается территориального вопроса, где позиции Москвы и Киева остаются диаметрально противоположными: «Ключевые вопросы по-прежнему в тупике. Россия продолжает требовать отдать ей те территории Донбасса и шире новых территорий, которые она не контролирует военным путем. Наша позиция категорична, поскольку мы считаем, что любые территориальные уступки — экзистенциальная угроза и шаг, который лишь раззадорит агрессора».

По его словам, появившиеся у американской стороны обновленные версии прежних предложений, включая идеи о демилитаризованных или экономических зонах на Донбассе, пока не привели к существенному изменению позиции Кремля.

Не менее сложной остается ситуация с гарантиями безопасности.

«Что касается гарантий безопасности, то наша позиция заключается в жестких и долгосрочных механизмах с участием Запада, потенциально с европейскими силами на земле, тогда как Москва хочет свести западное присутствие к минимуму и зафиксировать первопричины конфликта на собственных условиях», — сказал политконсультант.

По его мнению, пока российское руководство сохраняет возможность продолжать боевые действия и не сталкивается с критическим давлением, переговорный процесс будет преимущественно процедурным: «Пока Путин видит возможность продолжать войну пусть и ценой огромных потерь и не чувствует критического давления, любое продвижение будет скорее процедурным, чем содержательным. А оптимистичные заявления Уиткоффа и Кушнера о значительном прогрессе и новых идеях представляют собой стандартную дипломатическую манеру держаться после безрезультатных встреч».

На этом фоне особое значение приобретает возможное подключение к переговорному процессу директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. По словам Антонюка, появление главы американской разведки в этом контуре свидетельствует о возможном переходе Вашингтона к более закрытому формату работы.

«Это знак того, что акценты смещаются: от публичной или полупубличной челночной дипломатии переходят к более закрытому, разведывательно-политическому каналу», — отметил эксперт.

Антонюк напомнил, что Рэтклифф уже встречался с главами российских спецслужб.

«Рэтклифф уже слетал в Москву 25 августа 2026 года, виделся с Нарышкиным и Бортниковым, хотя до встречи с Путиным дело не дошло. По поступающей информации, он жестко обрисовал России реальное положение дел — тяжелые потери, буксующее наступление, зондировал почву для давления через спецслужбы и закинул идею трехстороннего саммита», — сказал Антонюк.

По его мнению, таким образом формируется гибридная переговорная модель, в которой дипломатический канал Уиткоффа и Кушнера может дополняться отдельным контуром по линии спецслужб: «Формат становится гибридным: параллельно с Уиткоффом и Кушнером возникает канал по линии спецслужб. Он позволяет отправлять более суровые месседжи, проверять настоящие красные линии и, возможно, качать ситуацию в ближайшем окружении Путина. Так обычно поступают, когда обычные дипломаты заходят в глухой угол».

Вместе с тем эксперт обращает внимание и на риски подобного подхода. Закрытые разведывательные контакты позволяют сторонам обсуждать вопросы, которые невозможно выносить на публичный дипломатический уровень, однако одновременно делают переговорный процесс менее прозрачным. «Это легко порождает слухи», — добавил он.

Возможное усиление роли Рэтклиффа, по мнению Антонюка, может свидетельствовать и о том, что в Вашингтоне не полностью удовлетворены результатами работы дипломатического тандема Уиткофф-Кушнер.

«Да, судя по всему, отчасти так и есть. Как передает Financial Times со ссылкой на американских чиновников, вводивших в курс дела европейцев, в администрации президента США подумывают усилить роль Рэтклиффа в челночной дипломатии, одновременно задвинув Уиткоффа с Кушнером на второй план. И в Белом доме, и в ЦРУ все это назвали фейком, однако сам факт утечек и подобных разговоров красноречиво говорит о недовольстве тем, как идут дела», — считает политконсультант.

«Уиткофф и Кушнер наездили в Москву немало дорог, но прорыва не добились, а их первый совместный визит в Киев тоже ничего не поменял в фундаментальных позициях. Привлечение шефа ЦРУ — классический маневр в ситуации, когда политические посредники кажутся Кремлю слишком мягкими или недостаточно авторитетными. Это не обязательно означает их увольнение, но точно попытку добавить жесткости, уйти от излишне делового подхода и посмотреть, сработает ли давление по линии спецслужб», — сказал Антонюк.

Еще одним фактором, который способен серьезно влиять на американскую переговорную стратегию, эксперт считает внутриполитический календарь США. При этом Антонюк отдельно подчеркивает, что рассматривать позиции Москвы и Киева как симметричные в вопросе возможного затягивания переговоров неправильно.

«Хочу заметить: симметрии здесь нет. В самом вопросе она уже заложена формулой “Москва и Киев станут тянуть резину”, как будто в Киеве одинаково с Москвой заинтересованы тянуть время до ноября. Это не так. Тактика Кремля в том, чтобы выжидать удобный политический момент в Вашингтоне. Киев заинтересован в движении, но не ценой суверенитета и территорий», — сказал он.

При этом американский фактор действительно способен ускорять переговорный процесс. «Да, сроки поджимают очень сильно. Хотя полноценные президентские выборы в Штатах пройдут только в 2028-м, уже в ноябре 2026-го страну ждут промежуточные выборы. Администрации Трампа кровь из носу нужно показать хоть какой-то дипломатический успех, свернуть или приглушить боевые действия, отчитаться о прогрессе прямо перед стартом внутриполитической гонки. Это заставляет Вашингтон торопиться и, вполне возможно, сильнее давить на ту сторону, которая кажется слабее», — отметил эксперт.

По его мнению, обе стороны осознают, что американский календарь создает дополнительное пространство для политического маневра: «И в Москве, и у нас это прекрасно понимают. Кремль по традиции подстраивается под американский календарь, выжидая выгодных условий или выбивая максимум. Мы же, наоборот, стараемся поддерживать в переговорном процессе конструктивную позицию и рассчитываем на здравый смысл, поддержку и гарантии, в первую очередь со стороны Вашингтона».

При этом перспективы переговоров после ноябрьских выборов эксперт оценивает достаточно сдержанно. По его мнению, политическая заинтересованность Трампа в демонстрации дипломатического успеха может ослабнуть после прохождения промежуточного электорального цикла.

«Запал, скорее всего, угаснет, хотя совсем не исчезнет. После промежуточных выборов внимание Белого дома вполне естественно переключится на внутренние дела, кадровые перестановки, экономику и другие внешние фронты вроде Ближнего Востока, Китая или Ирана. Наш вопрос может съехать в режим дежурной поддержки процесса, без прежних личных инвестиций президентского политического капитала», — считает он.

Однако, как отмечает Антонюк, полностью отказаться от украинского направления Трамп, скорее всего, не сможет.

«В то же время бросать все на самотек вряд ли станут: Трамп публично позиционирует себя как великого миротворца, и бросить конфликт в подвешенном состоянии значит ударить по собственному имиджу. Скорее изменится сам тон и уровень вовлеченности: станет меньше гремящих визитов зятя и спецпосланников, а больше рутинной дипломатии по линии разведки и Госдепа», — полагает аналитик.

«Для нас это грозит ослаблением американского нажима на Москву, из-за чего придется еще плотнее работать с Европой. Для Москвы же это шанс снова включить игру в затягивание времени», — отметил Антонюк.

«То, что мы видим сейчас, — это скорее управление ожиданиями и попытка удержать каналы связи открытыми, чем реальный путь к быстрому миру. Базовое противоречие целей, где Кремлю нужны территории и признание, а нам безопасность и суверенитет без капитуляции, пока не удается прошибить ни личными знакомствами, ни подключением спецслужб. Без сдвигов на фронте или мощного внешнего нажима рассчитывать на реальный прорыв в ближайшие месяцы не приходится», — резюмировал Александр Антонюк.