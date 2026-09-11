Размещение ядерного оружия на территории Литвы приведёт к новому витку напряжённости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, очевидно, что такое оружие не будет направлено на Запад, а будет нацелено на восток — то есть на Россию.

«Если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия», — добавил Песков.

В четверг соответствующую поправку к конституции предложил принять Сейм Литвы. Это планируется сделать в начале следующего года.