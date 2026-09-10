Украина и Канада подписали Декларацию о 100-летнем партнерстве, которая выводит двусторонние отношения на уровень всеобъемлющего стратегического союза и закрепляет долгосрочную поддержку Киева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Марка Карни.

Президент Украины Владимир Зеленский и Карни в ходе встречи в Калгари подтвердили полную согласованность действий и намерение существенно расширить двустороннее сотрудничество. В рамках договоренностей Канада продолжит удовлетворять наиболее неотложные военные нужды Украины. В частности, канадская тренировочная миссия UNIFIER официально продлена до 2029 года.

Оттава сосредоточится на предоставлении средств противовоздушной обороны и ракет-перехватчиков. Киев также продолжит получать военное оборудование, боеприпасы и поддержку для Вооруженных сил.

Кроме того, страны завершили подготовку соглашения на $254 млн о поставках перехватчиков для противовоздушной обороны через американский механизм Jumpstart. Канада также предоставит 430 млн канадских долларов гарантированных кредитов для закупки Украиной природного газа.

Страны углубят сотрудничество в области разведки, киберзащиты, противодействия беспилотникам и радиоэлектронного подавления, а также будут противодействовать гибридным угрозам и информационным манипуляциям. Канада также будет работать с партнерами над созданием механизма юридически и политически обязательных гарантий безопасности для предотвращения новой агрессии РФ.

Стороны также создают долгосрочное оборонно-промышленное партнерство. Оно предусматривает совместное производство беспилотников, систем РЭБ и боеприпасов, передачу технологий и проведение научных исследований.

Экономический блок соглашения предусматривает расширение торговли и инвестиций в рамках обновленного Соглашения о свободной торговле. Страны мобилизуют капитал и инструменты снижения рисков для восстановления Украины через государственно-частное партнерство. Канада будет сотрудничать с МВФ, Всемирным банком и ЕБРР для поддержки макроэкономической стабильности Украины. Партнеры также углубят взаимодействие в сфере энергетической безопасности, добычи критических минералов, промышленности и управления лесами.

Отдельное внимание уделено сотрудничеству исследователей в области искусственного интеллекта, кибербезопасности, космоса, биотехнологий и цифрового управления.

Стороны также будут совместно работать над безопасностью судоходства в Черном море, защитой портовой инфраструктуры и блокированием действий российского «теневого флота».

Канада поддержит украинский аграрный сектор на всех этапах – от посевной кампании до хранения урожая – для обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

