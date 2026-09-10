Украина намерена изучить опыт Азербайджана по гуманитарному разминированию городских территорий и их подготовке к последующему восстановлению, сообщает пресс-служба Министерства экономики и окружающей среды Украины.

Данный вопрос обсуждался на встрече председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вугара Сулейманова с главой Управления по вопросам гуманитарного разминирования при Минэкономики Украины Дмитрием Паньшиным. Переговоры состоялись в рамках IV Международной конференции по противоминной деятельности, которая прошла в Баку 2-3 сентября.

Стороны обсудили расширение совместных проектов и обмен практическим опытом в сфере разминирования. В частности, украинская сторона выразила заинтересованность в использовании азербайджанских подходов к очистке от мин городских территорий и их подготовке к дальнейшему восстановлению.

Отдельное внимание участники встречи уделили перспективам трехстороннего сотрудничества в формате Украина–Азербайджан–ООН.

Кроме того, украинская сторона пригласила ANAMA принять участие в Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC 2026), которая пройдет в середине ноября в Брюсселе.

В ходе Бакинской конференции Украина также расширила контакты с представителями национальных органов по противоминной деятельности других стран, столкнувшихся с проблемой минного загрязнения. Стороны обсудили более широкое использование их практического опыта при разработке международных механизмов, обучающих программ и подходов к оказанию содействия в сфере противоминной деятельности.