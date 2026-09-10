Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть заключено раньше окончания президентского срока Дональда Трампа, заявил конгрессмен США Абрахам Хамаде, слова которого приводят армянские СМИ.

По словам Хамаде, мирный процесс между Баку и Ереваном продвигается быстрее, чем ожидали многие наблюдатели.

Американский конгрессмен отметил, что обе стороны демонстрируют решимость добиться мира и обеспечить дальнейшее развитие Южного Кавказа. По его оценке, достигнутый прогресс открывает возможности для укрепления региональной стабильности и расширения экономического взаимодействия.

Хамаде также подчеркнул важность дальнейшего участия США в мирном процессе и реализации проекта TRIPP – транспортного маршрута, который должен связать Азербайджан с Нахчываном через территорию Армении.

По мнению конгрессмена, реализация проекта может укрепить связи между Баку и Ереваном, расширить торговые возможности и способствовать привлечению новых инвестиций в регион.