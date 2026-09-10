Угрозы самолету президента Украины Владимира Зеленского в Кишиневе не было, это признали сами украинцы. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил на брифинге.

«Что касается вот этой эфемерной угрозы для самолета Зеленского, ее не существовало, это уже признали сами украинцы», — сказал Песков.

Накануне, 9 сентября, норвежский премьер-министр Йонас Гар Стёре заявил, что самолет президента Украины «едва не был сбит дроном», когда тот вылетал из Молдавии для участия в похоронах короля Норвегии Харальда V.