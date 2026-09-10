Директор ЦРУ Джон Рэтклифф готовится сыграть более значимую роль в переговорах США с Россией и Украиной. Об этом американские официальные лица сообщили своим европейским коллегам. Цель — попытаться оживить зашедшие в тупик дипломатические усилия по прекращению войны, которая продолжается уже четыре с половиной года, пишет Financial Times.

Эти планы обсуждаются на фоне того, что Белый дом рассматривает возможность сокращения роли спецпосланника США Стива Уиткоффа и зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера, которые до сих пор возглавляли переговоры с Москвой и Киевом. Об этом сообщили пять человек, знакомых с ситуацией.

Представители окружения Рэтклиффа сообщили европейским коллегам, что глава ЦРУ будет играть более заметную роль в челночной дипломатии между Россией и Украиной — направлении, которым сейчас занимаются Уиткофф и Кушнер, — одновременно поддерживая контакты с представителями разведывательных служб обеих стран.

Директор по связям с общественностью ЦРУ Лиз Лайонс заявила: «Эта информация не соответствует действительности». Источники, близкие к ситуации, в свою очередь отметили, что Трамп пока не принял окончательного решения.

Перспектива отхода от нынешней модели переговоров во главе с Уиткоффом вызвала воодушевление в европейских столицах, где отчаянно надеются увидеть хоть какой-то прогресс после полутора лет преимущественно безрезультатных переговоров с Россией. Дипломатический процесс фактически застопорился из-за отказа президента Владимира Путина смягчить свои жесткие требования.

По словам двух источников, участвовавших в неофициальных переговорах по прекращению войны, администрация США начала рассматривать возможность перестановок в своей переговорной команде после того, как в конце февраля американские усилия по достижению мирного соглашения потерпели неудачу. Затем дипломатический процесс был поставлен на паузу, поскольку администрация Трампа сосредоточилась на войне с Ираном, начавшейся вскоре после последнего раунда переговоров по Украине под эгидой США.

Белый дом заявил: «Вся эта история — абсолютный фейк. Ни один из этих предполагаемых разговоров не ведется. Спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер продолжают прилагать невероятные усилия для достижения мирного соглашения, и президент полностью доверяет им вести переговоры от имени Соединенных Штатов».

Уиткофф, близкий друг Трампа, вероятно, сохранит нынешнюю должность специального посланника США по мирным инициативам, в сферу ответственности которого входят в том числе переговоры на Ближнем Востоке, сообщили источники, знакомые с ситуацией. Миллиардер и инвестор в недвижимость также может продолжить заниматься украинским направлением параллельно с Рэтклиффом.

По словам двух источников, между Рэтклиффом и Уиткоффом сейчас идет борьба за то, кто и за какие направления будет отвечать.

Неформальный подход Уиткоффа, который предпочитает обходить жесткие рамки традиционной дипломатии и делать ставку на прямые контакты в стиле нью-йоркских сделок с недвижимостью, вызывает раздражение у России, Украины и западных союзников Киева.

В Киеве считают, что Уиткофф сделал недостаточно, чтобы оказать давление на Путина и заставить его смягчить свои требования. В Москве, в свою очередь, полагают, что Уиткофф несет часть ответственности за то, что прошлогодний саммит Трампа и Путина на Аляске не привел к прорыву. Об этом сообщили украинские чиновники и источники, знакомые с оценками Кремля.

Путин публично хвалил усилия Уиткоффа, однако Москва также неофициально дала понять, что готова рассмотреть новый подход со стороны США, утверждают участники неофициальных переговоров.

Этой весной Белый дом также рассматривал возможность назначения нового посла США в Москве в надежде открыть дополнительный канал коммуникации с Россией, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

В конце августа Рэтклифф неожиданно посетил Москву, где обсудил с высокопоставленными представителями российских спецслужб войны на Украине и в Иране, а также российские «гибридные» угрозы Европе, сообщили осведомленные источники. Трамп, впрочем, преуменьшил значение поездки Рэтклиффа, назвав ее «в некотором смысле почти рутинной».

Однако на прошлой неделе украинская разведка доложила президенту Владимиру Зеленскому, что визит Рэтклиффа в Москву может свидетельствовать о том, что директор ЦРУ начинает играть более заметную роль в американских усилиях по прекращению российского вторжения, сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Изначально Путин планировал встретиться с Рэтклиффом, утверждают два осведомленных источника. Однако затем российский президент отказался от встречи после того, как директор ЦРУ представил высокопоставленным сотрудникам российских спецслужб пессимистичную оценку хода военной кампании Москвы. Первым об отмене запланированной встречи Путина и Рэтклиффа сообщило российское независимое издание «Агентство».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил Financial Times, что встреча Путина и Рэтклиффа вообще не планировалась. Он также сообщил, что во время телефонного разговора Трампа и Путина во вторник возможные изменения в составе американской переговорной команды не обсуждались.

Через неделю после поездки Рэтклиффа в Москву Уиткофф и Кушнер отправились сначала на встречу с Путиным в российскую столицу, а затем с Зеленским в Киев.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, эта поездка — уже восьмой визит Уиткоффа в Россию — отчасти была попыткой сохранить за ним ключевую роль в украинском направлении.

После визитов Уиткофф и Кушнер заявили, что с оптимизмом оценивают перспективы возобновления трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной, приостановленных с февраля.

Однако источники, знакомые с содержанием переговоров в Москве и Киеве, сообщили Financial Times, что американская сторона привезла мало новых предложений, а Путин практически не продемонстрировал готовности отступить от ранее выдвинутых требований.

«Эту проблему невозможно решить, время от времени подключаясь к процессу, — заявил один из источников. — Это чрезвычайно сложный конфликт. Необходима должным образом организованная, постоянная работа по каждому вопросу. Сейчас этого не происходит».

Главный внешнеполитический советник Кремля Юрий Ушаков во вторник заявил в эфире государственного телевидения, что Путин сообщил Трампу: Соединенные Штаты могут добиться немедленного прекращения огня, если полностью прекратят поддержку Украины, что фактически означало бы возможность для России одержать победу.

Тем временем Кушнер говорил друзьям, что рассчитывает отойти от украинского направления и предпочел бы сосредоточиться на дипломатических усилиях, связанных с конфликтом в Газе и американо-израильской войной против Ирана.

Три высокопоставленных украинских чиновника заявили, что Киев поддерживает хорошие рабочие отношения как с Рэтклиффом, так и с Уиткоффом и Кушнером и не имеет предпочтений относительно того, кого именно Трамп назначит руководить американскими усилиями по урегулированию.