Президент США Дональд Трамп назвал «замечательным» телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным и заявил о его готовности заключить сделку по Украине.

«Мы провели замечательный разговор. Он хочет заключить сделку, и было бы очень хорошо, если бы (президент Украины Владимир) Зеленский хотел заключить сделку», – заявил Трамп во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в Даллас (штат Техас).

Отвечая на вопрос о препятствиях на пути к миру, американский лидер заявил, что ими являются «два человека, ненавидящих друг друга».

При этом Трамп не исключил проведения новой двусторонней встречи с Путиным в ближайшее время.