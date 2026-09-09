Урегулирование последствий катастрофы самолета AZAL стало важным шагом в нормализации отношений между Баку и Москвой, заявил посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев в интервью Lenta.Ru.

По словам дипломата, все вопросы, связанные с катастрофой самолета AZAL, в том числе выплатой компенсаций, были полностью урегулированы в апреле этого года в соответствии с договоренностями президентов Азербайджана и России, достигнутыми на встрече в Душанбе 9 октября прошлого года.

«Мы исходим из того, что эта печальная страница в наших двусторонних отношениях закрыта, и активно поддерживаем процесс нормализации отношений. Справедливое урегулирование этого вопроса стало еще одним свидетельством того, что Баку и Москва высоко ценят отношения друг с другом и стремятся и дальше развивать двустороннее сотрудничество на основе союзнического взаимодействия», – сказал Мустафаев.

В этом контексте дипломат подчеркнул важность тезиса президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что отношения между двумя странами имеют значение не только для их двустороннего взаимодействия, но и для более широкого региона.

Напомним, самолет Azerbaijan Airlines (AZAL), который совершал рейс из Баку в Грозный, разбился в декабре 2024 года в Казахстане. При крушении погибли 38 человек, выжили 29.