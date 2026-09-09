Азербайджан и Узбекистан обсудили перспективы военного сотрудничества и проект плана взаимодействия между министерствами обороны на 2027 год, сообщили в Минобороны Азербайджана.

Штабные переговоры прошли в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны Азербайджана в рамках утвержденного на 2026 год плана двустороннего военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах развития взаимодействия в военной сфере, а также обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отмечалось, что регулярные контакты между министерствами обороны двух стран способствуют обмену опытом между азербайджанской и узбекской армиями.

Отдельное внимание участники переговоров уделили проекту «Плана двустороннего военного сотрудничества на 2027 год между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Министерством обороны Республики Узбекистан».