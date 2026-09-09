Регулярное авиасообщение между Грозным и Баку возобновится 27 октября, рейсы трижды в неделю будет выполнять авиакомпания Utair, сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Грозного имени А. А. Кадырова.

Рейсы будут выполняться по вторникам, четвергам и субботам. Для перелетов авиакомпания задействует самолеты Boeing 737-800, отправление из Грозного запланировано на 16:40.

В аэропорту сообщили, что возобновление прямого авиасообщения позволит расширить географию полетов и улучшить транспортную доступность региона.