Иранские специалисты получили доступ к ключевым системам захваченного американского беспилотного подводного аппарата, сообщает Fars.
По данным агентства, специалисты в Иране изучают комплекс датчиков, камеры, навигационное и коммуникационное оборудование, а также другие компоненты аппарата.
Полученные сведения Тегеран намерен использовать при проектировании и дальнейшей разработке собственных беспилотных подводных аппаратов.
Накануне КСИР сообщил о захвате современного американского автономного подводного аппарата Dive-LD.