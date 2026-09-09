Иранские специалисты получили доступ к ключевым системам захваченного американского беспилотного подводного аппарата, сообщает Fars.

По данным агентства, специалисты в Иране изучают комплекс датчиков, камеры, навигационное и коммуникационное оборудование, а также другие компоненты аппарата.

Полученные сведения Тегеран намерен использовать при проектировании и дальнейшей разработке собственных беспилотных подводных аппаратов.

Накануне КСИР сообщил о захвате современного американского автономного подводного аппарата Dive-LD.

