Украинские дроны атаковали Новоуренгойский завод подготовки конденсата к транспортировке в Ямало-Ненецком автономном округе России, расположенный более чем в 2,8 тыс. км от Украины. Об этом сообщает «Наша Нiва».

Завод входит в состав Уренгойского газодобывающего комплекса и занимается переработкой нестабильного газового конденсата с крупных месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Проектная мощность предприятия составляет около 19,5 млн тонн сырья в год. На заводе производят стабильный и деэтанизированный конденсат, сжиженные углеводородные газы и другую продукцию.

Объект находится более чем в 2,8 тыс. км от Украины по прямой, что делает эту атаку одной из самых дальних ударов украинских беспилотников по российской территории.