Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении «разгромить» Иран во время поездки на гору Хермон на сирийских Голанах, сообщила его канцелярия.

Нетаньяху поднялся на вершину горы в сопровождении израильских военнослужащих и министра обороны Исраэля Каца.

«В канун Рош-ха-Шана (еврейский Новый год, отмечается 12-13 сентября в этом году) мы находимся на вершине горы Хермон. Дамаск – здесь, Ливан – здесь, сирийские Голанские высоты – здесь, и мы контролируем весь район от вершины Хермона до реки Ярмук и отсюда – до Средиземного моря. Абсолютный контроль, какого никогда еще не было. Мы не позволим ни одной террористической армии закрепиться на нашей границе», – заявил премьер.

По словам Нетаньяху, у Израиля «еще много работы» в регионе в военно-политической сфере. Приоритетной задачей он назвал смену власти в Тегеране.