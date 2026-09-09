Украинские военные поразили российский фрегат «Адмирал Эссен» в Новороссийске. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины (ГУР).

По данным украинской разведки, атака произошла в ночь на 9 сентября в рамках совместной операции ГУР и Сил обороны Украины. В результате удара на палубной надстройке корабля возник пожар.

«Адмирал Эссен» является носителем крылатых ракет «Калибр», которые российские военные используют для нанесения ударов по территории Украины.

В ГУР также заявили о поражении инфраструктуры российской военно-морской базы в Новороссийске.