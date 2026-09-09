Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана предупредил о возможных атаках на все нефтяные суда в портах Кувейта и Бахрейна.

«В связи с агрессией армии США, выбравшей своей целью несколько танкеров Ирана, мы предупреждаем экипажи всех танкеров в районе портов Кувейта и Бахрейна, которые принимают этих террористов и являются соучастниками их злодеяний: незамедлительно покиньте свои суда как на якорных стоянках, так и у пирсов, поскольку они будут атакованы», – приводит заявление иранских военных агентство Tasnim.

00:01 Вооруженные силы США атаковали иранский нефтяной танкер, находившийся в районе якорной стоянки у острова Харк, сообщило агентство Tasnim.

По его информации, пострадавших нет, экипаж эвакуируют.

Тем временем высокопоставленные американские чиновники сообщили Fox News, что ВС США нанесли удары по целям в районе острова Харк и Джаска в Иране. По словам одного из источников, среди целей были иранские нефтяные танкеры.

Удары являются частью более масштабной кампании по усилению экономического давления на Иран. Один из американских чиновников отметил, что стратегия предусматривает в том числе выведение из строя и затопление иранских танкеров с сырой нефтью.



8 сентября, 23:25 В районе побережья иранского города Джаск прогремели два взрыва. Об этом сообщает агентство Fars.

Около 21:45 по местному времени жители Джаска на юге Ирана сообщили о звуках двух мощных взрывов. По данным иранских СМИ, они доносились со стороны моря, в районе Санг-е Сиях. Причины произошедшего и информация о возможных последствиях пока не сообщаются.

Еще несколько взрывов были слышны в районе иранского острова Харк. По информации агентства Mehr, взрывы, предположительно, произошли вблизи якорной стоянки острова. Их источник и причины неизвестны.

На этом фоне i24NEWS со ссылкой на американский источник сообщил, что США в настоящее время наносят удары по иранским нефтяным танкерам.

После появления этих сообщений Центральное командование Ирана «Хатам аль-Анбия» предупредило, что любая атака на иранские суда повлечет массированный удар по американским военным базам в регионе.