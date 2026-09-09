Единая туристическая виза для шести стран Персидского залива, которую уже называют «арабским Шенгеном», будет запущена в ближайшее время, заявил генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасем Мухаммед аль-Будайви. Об этом пишет Khaleej Times.

Аль-Будайви в ходе выступления на конференции «Диалог по безопасности и истории» в Эр-Рияде отметил, что новая виза упростит поездки иностранных туристов между шестью странами GCC – Бахрейном, Кувейтом, Оманом, Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром.

Документ получил официальное название GCC Grand Tourist Visa и будет работать по принципу Шенгенской визы – путешественники смогут посещать все страны объединения без оформления отдельных национальных виз.

«Это станет важным шагом на пути к укреплению интеграции стран Залива и облегчит передвижение посетителей между государствами GCC», – заявил аль-Будайви.

Ранее сообщалось, что пилотный этап системы может стартовать в четвертом квартале 2026 года. При этом точные сроки запуска, стоимость визы, срок ее действия и порядок оформления пока не определены. По предварительным данным, документ будет электронным и позволит находиться в странах региона от 30 до 90 дней, а его стоимость может составить $100–150.