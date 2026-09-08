Спецпосланники президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер не требуют от России невозможного на переговорах по Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Но от переговоров мы отказываться не будем, когда мы знаем, что люди, предлагающие переговоры, делают это с намерением заняться проблемой, а не выдвигать нам ультиматум», – сказал Лавров.

Министр отметил, что Уиткофф настроен на достижение конкретных результатов в урегулировании украинского конфликта, а Кушнер производит впечатление надежного человека.

«Был знаком с Кушнером еще во время первой каденции (Дональда) Трампа, когда президент США принимал меня в Белом доме. Мы перебросились несколькими фразами. Он производит впечатление приятного и надежного человека. Общался со Уиткоффом уже в ходе второго срока президента Трампа. Он тоже явно хочет достигать результатов», – отметил российский дипломат.

Лавров подчеркнул, что Уиткофф и Кушнер участвуют в переговорах по разным направлениям и выступают в качестве переговорщиков-универсалов, однако не отвечают за весь комплекс российско-американских отношений.