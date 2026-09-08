Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал запомнить слова российского лидера Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет «совершенно другой и очень короткой».

«Президент России Владимир Путин сказал, он несколько раз это повторил: «Мы ни на кого нападать не собираемся. Это глупость, идиотизм. Это отсутствие вообще какой-то государственной мысли. Но если эти разговоры означают подготовку вашего нападения, то заверяю вас, война будет совершенно другой и очень короткой». Эти слова я бы советовал запомнить», – сказал Лавров в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Лавров также выразил сомнение в том, что «будут нападать на Россию под разговоры о том, что мы готовим агрессию против Европы».

«С одной стороны, они говорят, Россия проигрывает, поэтому надо Украину всячески поддерживать, нарастить эту поддержку, и Украина победит, а с другой стороны – вот эта «проигрывающая» в их глазах Россия готовит нападение на Европу. С точки зрения политика, говорить такие бредовые вещи несерьезно», – добавил министр.

Глава МИД России отдельно остановился на действиях Запада в Арктике. По его словам, Москву «напрягает линия на милитаризацию Арктики», проводимая западными странами.