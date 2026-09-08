Украина заключает контракты на закупку около 1 тыс. ракет для систем ПВО Patriot за счет кредита Евросоюза, заявил министр обороны Украины Евгений Хмара на заседании контактной группы в формате «Рамштайн».

«С помощью наших партнеров и благодаря кредиту ЕС мы заключаем контракты примерно на 1 000 ракет для систем Patriot», – цитирует его агентство РБК-Украина.

Хмара уточнил, что основная часть предусмотренных контрактами ракет будет поставлена лишь в последующие годы. Поэтому Киев рассчитывает получить необходимое вооружение из имеющихся у партнеров запасов уже сейчас, сообщает агентство Укринформ.

«Мы просим уже сегодня передать нам ракеты из ваших запасов в обмен на будущие усовершенствованные ракеты, которые поступят по нашим контрактам», – сказал он.

В настоящее время Украине необходимы 300 ракет Patriot и 500 ракет класса «воздух – воздух», а также переносные зенитно-ракетные комплексы и $2 млрд на беспилотники, подчеркнул министр.

Хмара добавил, что совокупный дефицит оборонного бюджета Украины составляет $27 млрд, и призвал партнеров принять «необходимые финансовые решения».