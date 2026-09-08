Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Иран оказывает поддержку хуситам, атакующим объекты Саудовской Аравии.

Рубио назвал хуситов «во многих отношениях агентами и прокси Ирана» и заявил о причастности Тегерана к их действиям против Саудовской Аравии.

«За частью происходящего явно стоит иранская рука», – сказал американский госсекретарь.

Он отметил, что Вашингтон поддерживает тесные военно-оборонные отношения с Эр-Риядом и внимательно отслеживает ситуацию.

По словам Рубио, наземные боевые действия продолжаются и в Йемене. Йеменские силы противостоят хуситам и пытаются отбросить их после предпринятых ими наступательных действий.