Германия продолжит поставки Украине ракет-перехватчиков PAC-2 для комплексов Patriot, а также увеличит объемы поставок ракет AIM-9 и систем ПВО IRIS-T, заявил министр обороны Борис Писториус. Об этом сообщает УНИАН.

«К сожалению, мы можем ожидать, что российские воздушные налеты снова участятся, как только температура снизится, и тогда ущерб будет еще больше. Украина ведет гонку со временем. Зима приближается. Подготовка Украины к зиме является наивысшим приоритетом, и это требует от нас решительных и безотлагательных действий. Вместе мы должны принять правильные меры для повышения устойчивости Украины. По этой причине я решил одновременно с саммитом НАТО доставить Украине крайне необходимые ракеты-перехватчики PAC-2 со складов Бундесвера», – заявил Писториус в начале заседания «Рамштайн-36», которое проходит в онлайн-формате.

Он призвал страны – участницы формата «Рамштайн» проверить собственные запасы и по возможности последовать примеру Германии.

«Я понимаю, что нелегко найти баланс между собственными потребностями в сфере безопасности и крайне необходимой поддержкой для Украины. Но, пожалуйста, если вы сомневаетесь, примите решение в пользу Украины», – подчеркнул министр.

Помимо PAC-2, Германия увеличит поставки Украине ракет AIM-9 класса «воздух-воздух». По словам Писториуса, они уже передаются украинской стороне и должны усилить ее противовоздушную оборону до наступления зимы.

Берлин также продолжит поставки систем ПВО IRIS-T и управляемых ракет к ним. Кроме того, Германия поддержит проект создания «городского купола» для защиты украинских городов от беспилотников и ракет. Корме того, ФРГ продолжит поставки беспилотников и дальнобойных боеприпасов.