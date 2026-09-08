Российские войска нанесли удар по торговому центру «Эпицентр» в Прилуках Черниговской области, на месте атаки работают правоохранители и профильные службы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на областную полицию.

После удара к торговому центру прибыли следственно-оперативные группы полиции, взрывотехники и представители других специализированных служб. Правоохранители взяли место происшествия под охрану, чтобы обеспечить безопасность и сохранить следы, которые могут потребоваться для дальнейшего расследования.

Полиция призвала жителей не приближаться к территории торгового центра и соблюдать безопасную дистанцию из-за сохраняющейся угрозы повторной атаки. Гражданам также напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги и выполнять рекомендации профильных служб.

Сообщается о двух пострадавших.

