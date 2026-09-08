Европейские страны планируют закупить в США ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot и передать их Украине предстоящей зимой, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам источников, знакомых с ситуацией, страны Европы завершают разработку плана по использованию взносов в программу закупки американского оружия PURL.

По их данным, новые ракеты-перехватчики планируется доставить на Украину к зиме.

Собеседники издания не уточнили, о каком количестве ракет идет речь. Они отметили, что обсуждаемый сейчас пакет стал прямым ответом на запросы президента Украины Владимира Зеленского.