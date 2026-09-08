Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о серии ответных мер в связи с решением Великобритании ввести экономические ограничения в отношении израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.

Израиль намерен закрыть консульство Великобритании в Иерусалиме, вывести британских представителей из штаба в Кирьят-Гате и прекратить участие Лондона в подготовке сил Палестинской автономии в Рамалле. Кроме того, 12 британским политикам и гражданам запретят въезд в Израиль.

По словам министра, речь идет о лицах, причастных к антиизраильской и антисемитской деятельности, а также отрицающих право Израиля на существование.

Глава израильского МИД указал, что Великобритания стала инициатором нынешних мер против Израиля, однако ответные шаги могут быть предприняты и в отношении других стран.

«Тот, кто действует против Израиля, столкнется с ответом», – добавил Саар.

Ранее Великобритания запретила импорт товаров из израильских поселений на Западном берегу в ответ на их дальнейшее расширение.