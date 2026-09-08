Армения обратилась в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) с жалобой на ограничения, введенные Россией в отношении ряда армянских товаров. Об этом заявил замминистра экономики Армении Тигран Гаспарян.

По его словам, Ереван считает ограничения несоответствующими принципам и соглашениям ЕАЭС и рассчитывает на работу предусмотренных союзом механизмов для устранения торговых барьеров.

Россия ранее ограничила поставки из Армении ряда сельхозтоваров, включая овощи, фрукты, ягоды, цветы, картофель, а также рыбу и рыбную продукцию.