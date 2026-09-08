Джаред Кушнер сегодня стал одним из самых влиятельных дипломатов в мире, пишет The Wall Street Journal.

Одним из символов напряженной дипломатии последних дней стала фотография Кушнера в Москве, опубликованная российской стороной. На взлетной полосе перед американским правительственным самолетом он пожимал руку Кириллу Дмитриеву — одному из ключевых участников контактов по российско-украинскому урегулированию.

Кушнер — зять Дональда Трампа и один из наиболее близких к нему людей. До первого президентского срока Трампа у него почти не было серьезного опыта в геополитике, однако позже он оказался вовлечен в самые разные переговоры — от торговых соглашений до попыток урегулирования вооруженных конфликтов.

После ухода Трампа из Белого дома в 2021 году Кушнер основал инвестиционный фонд Affinity Partners, который сегодня управляет активами более чем на $5 млрд. Среди его первых инвесторов были крупные ближневосточные игроки, что вызвало обвинения демократов в возможном конфликте интересов.

Однако влияние Кушнера, похоже, только выросло.

На публике он играет роль «хорошего полицейского» — улыбается, говорит спокойно и избегает жесткого давления. Сам Кушнер объясняет такой подход бизнес-логикой Трампа: искать решения, выгодные обеим сторонам.

«Война — это отрицательная сумма, от нее проигрывают все. Бизнес и мир — положительная сумма, из которой можно извлечь огромную выгоду», — заявил он во время недавней пресс-конференции в Киеве.

При этом попытки Кушнера и Стива Уиткоффа добиться прорыва по Украине пока не дали результата. Недавний визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву некоторые расценили как признак того, что прежние переговорные каналы столкнулись с трудностями.

После последних переговоров в Украине Кушнер и Уиткофф покинули страну на поезде, который на табло был обозначен как «Экспресс мира». Оба выглядели подчеркнуто оптимистично.