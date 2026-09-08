Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в новом мирном пакете США есть несколько «очень неплохих» и достойных идей для урегулирования российско-украинского конфликта. Об этом он сообщил журналистам.

По словам украинского лидера, пока неизвестно, удастся ли реализовать предложенные инициативы и приведут ли они к конкретному результату.

«Действительно, было несколько идей очень неплохих, достойных. Удастся ли их актуализировать и воплотить в реальность, будет ли результат — я не знаю. Пока что мы их еще будем прорабатывать», — заявил Зеленский.

При этом он отметил, что пока не будет раскрывать содержание предложений. По его Зеленского, Украина договорилась с американской стороной сначала детально обсудить идеи, а уже после этого представить информацию общественности.