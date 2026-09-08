Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов продолжать противостояние с США и Израилем до тех пор, пока «агрессоры полностью не раскаются». Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Исламская Республика будет продолжать это сопротивление с удвоенной силой до тех пор, пока агрессоры полностью не раскаются», — заявил иранский президент.

При этом Пезешкиан подчеркнул, что Иран не стремится к конфликту и ранее выступал против военного противостояния.

По его словам, главными приоритетами Тегерана остаются защита интересов иранского народа и обеспечение безопасности в регионе.