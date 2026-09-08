Киев скорректировал свой подход, стремясь максимально усилить собственные позиции. Украинские дипломаты активизируют двусторонние визиты, в структуре МИД создано отдельное подразделение по Африке, а внешнеполитическая риторика становится более тщательно выверенной. Все это — ответ на по-прежнему подавляющее присутствие Москвы на континенте в преддверии саммита Россия — Африка.

Точные даты и маршрут поездки министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Африку пока окончательно не определены. Однако дипломаты в Киеве намерены организовать его африканское турне до конца года. Маршрут, вероятно, будет отчасти зависеть от позиций, которые займут африканские страны в преддверии саммита Россия — Африка, запланированного на октябрь в Москве. Для Сибиги это станет уже третьей поездкой на континент с момента вступления в должность в середине 2024 года.

Как пишет Africa Intelligence, в преддверии саммита администрация Владимира Зеленского рассчитывает, что ее партнеры на континенте поставят перед Владимиром Путиным вопрос о продолжающейся блокаде Черного моря, из-за которой большая часть украинского зернового экспорта не может попасть в Африку. Это наносит серьезный ущерб как африканским странам, так и украинской экономике, которая только что завершила сбор урожая и почти половину экспортных доходов которой обеспечивает сельскохозяйственная продукция.

Спустя четыре с половиной года после начала полномасштабного российского вторжения Киев неоднократно корректировал свою политику в отношении Африки, пытаясь противостоять стремительно растущему влиянию России на континенте.

В начале этого года в украинском МИД был создан отдельный департамент по вопросам Африки и африканских региональных организаций, ранее входивший в структуру департамента Ближнего Востока. Его возглавила Любовь Абравитова, до 2025 года занимавшая пост посла Украины в Южной Африке. Опираясь на опыт работы в Претории, в апреле она сопровождала Зеленского во время его визита в ЮАР, а спустя несколько недель, в июне, отправилась в Кению.

В ходе контактов с африканскими государствами Киев, как правило, апеллирует к общему историческому опыту колониального господства: Украины — в составе Российской империи и СССР, а ее африканских партнеров — под властью иностранных держав.

Наряду с акцентом на рисках, которые боевые действия в Черном море создают для продовольственной безопасности Африки, Киев стремится привлечь внимание африканских государств, заключивших соглашения с Россией в сфере атомной энергетики, к ядерным угрозам. В частности, Украина указывает на риски, связанные с нахождением Запорожской атомной электростанции под контролем российских войск с 2022 года.

Особое значение в этом контексте имеет Египет, который в настоящее время строит атомную электростанцию при содействии российской государственной корпорации «Росатом». Компания также сотрудничает с Руандой, где Украина открыла посольство в 2024 году.

Украина, которая после обретения независимости в 1991 году фактически не имела собственной дипломатической сети, в последние годы значительно ускорила открытие представительств в Африке.

Помимо давно действующих посольств в Египте, Алжире, Южной Африке и Анголе, Киев сосредоточился на сравнительно небольших государствах, где украинские посольства и консульства способны выстраивать прочные отношения даже при ограниченном штате сотрудников. Именно такой подход был применен, например, в Мавритании и Ботсване, где украинские посольства открылись в 2024 году.

В Киеве эту модель рассматривают как образец сотрудничества, который можно воспроизводить и в других странах. Габороне, где расположена штаб-квартира Сообщества развития Юга Африки (SADC), поддерживает ограниченные отношения с Россией, хотя вопрос об открытии посольства Ботсваны в Москве находится на рассмотрении.

Сегодня Украина располагает 18 посольствами на африканском континенте и пока не планирует открывать новые дипломатические представительства. В конце июля МИД сформировал список кадровых назначений, чтобы заполнить ранее вакантные должности или заменить ключевых дипломатов.

Хотя кандидатуры еще ожидают утверждения главой государства, на должность в Аддис-Абебе, где также находится штаб-квартира Африканского союза, предложена кандидатура Никитюка Олеговича, ранее занимавшего пост посла в Таджикистане. В свою очередь, Олег Осипович Куц, завершающий работу в качестве генерального консула в Люблине, может возглавить украинское посольство в Гане, открытое в 2023 году.

Одновременно Киев активно работает над тем, чтобы привлечь в страну новых африканских дипломатов или добиться возвращения тех, кто ранее покинул Украину.

Продолжающееся с 2022 года российское вторжение заставило многие африканские правительства закрыть свои дипломатические представительства в Киеве и перенести аккредитацию послов в соседние страны. Так поступила, например, Нигерия, чей посол теперь работает из Вильнюса.

Однако несколько африканских государств по-прежнему сохраняют присутствие в украинской столице. Среди них Египет, который на этой неделе ожидает прибытия нового посла. Он сменит Бараката Эллейти, занимавшего этот пост с 2024 года и ранее работавшего заместителем помощника министра иностранных дел.

Новым египетским послом станет Ахмед аль-Хамшари, до настоящего времени занимавший должность консула в Бенгази, Ливия. Он обладает продолжительным дипломатическим опытом и ранее работал в Тель-Авиве и Токио.

Египет — пятый по величине покупатель украинской продукции, импортирующий прежде всего зерновые, и потому является важнейшим торговым партнером Киева. При этом несколько сотен египтян в личном качестве присоединились к российской стороне и принимают участие в боевых действиях.

В середине августа Зеленский провел переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси по ситуации в Черном море, а 1 сентября аналогичные консультации состоялись между министрами иностранных дел двух стран.

Алжир, еще один крупный покупатель украинской пшеницы, также сохранил дипломатическое присутствие в Киеве. Новый посол страны Ахмед Уаиль, одновременно аккредитованный в Молдове, вручил верительные грамоты в январе.

Третьей крупной африканской страной, сохраняющей дипломатическое присутствие в Киеве, является Южная Африка. С 2023 года ее представляет Шоайб Касу, который также отвечает за отношения с Арменией. Ранее он занимал должность заместителя главы южноафриканской дипломатической миссии в Париже, затем был временным поверенным в делах в Тунисе и генеральным консулом в Джидде, Саудовская Аравия.

Как единственный африканский член «Группы двадцати», Южная Африка поддерживает сложные отношения с Украиной. Членство ЮАР в БРИКС — объединении, изначально включавшем Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, к которому впоследствии присоединились другие государства, — а также использование атомной энергетики делают Преторию постоянным партнером Москвы по диалогу. В январе 2026 года две страны провели совместные военно-морские учения.

В 2023 году участие президента Сирила Рамафосы в посреднической инициативе группы африканских лидеров по урегулированию войны в Украине продемонстрировало стремление Претории придерживаться сбалансированной позиции. Аналогичным сигналом стало участие Южной Африки в 2026 году в инициативе, призывающей к возвращению украинских детей, вывезенных Россией во время конфликта. Однако пока эти усилия не принесли окончательных результатов.

В то же время разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией в 2022 году осложнил взаимодействие Киева с рядом африканских государств, которые прежде вели дипломатические дела с Украиной через свои представительства в Москве. В их числе Мозамбик, хотя Украина в 2024 году все же открыла там собственное посольство.

Украинские официальные лица называют подобную практику устаревшей и призывают перенести резиденции этих послов по совместительству, ранее находившихся в российской столице, в государства, географически более близкие к Украине.

Фактически некоторые африканские страны начали двигаться в этом направлении еще раньше. В 2017 году Сенегал перенес дипломатическую аккредитацию по Украине из Москвы в Варшаву, а в 2022 году Гамбия передала соответствующие функции своему представительству в Анкаре.

В апреле 2025 года министр иностранных дел Украины Андрей Сибига также сообщил, что ведет переговоры с тремя неназванными африканскими государствами, пытаясь убедить их аналогичным образом перенести соответствующие дипломатические функции из Москвы.

Этот подход является частью антиколониального нарратива Киева, который стремится дистанцироваться от прежнего российского господства и подчеркнуть перед африканскими странами общий исторический опыт пребывания под властью иностранных держав.

Приглашая африканских журналистов в Киев, украинское правительство также стремится обратить внимание на собственный вклад Украины в советскую историю — в частности, на участие украинцев в поддержке борьбы против апартеида в Южной Африке, а также на работу украинских инженеров и других специалистов на африканском континенте на протяжении нескольких десятилетий.

Таким образом Киев пытается противостоять российскому нарративу, согласно которому именно Москве принадлежит основная заслуга в поддержке Советским Союзом борьбы африканских стран за независимость.

Одновременно украинские дипломаты стремятся активнее продвигать собственную культурную идентичность страны, чтобы ее политика в Африке не сводилась исключительно к противодействию российскому влиянию.

Хотя большинство из примерно 20 тыс. африканских студентов, обучавшихся в Украине, были вынуждены покинуть страну после российского вторжения в 2022 году, Киев рассматривает возможность создания образовательных центров на африканском континенте. Это позволило бы сохранить исторически сложившиеся связи в сфере высшего образования и продолжить сотрудничество в области профессиональной подготовки и повышения квалификации.