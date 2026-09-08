Российские власти могут принять ряд ограничительных мер в отношении Армении на фоне курса Еревана на сближение с Европейским союзом. Об этом сообщает армянская газета «Паст» со ссылкой на источники, близкие к Кремлю.

По данным издания, среди возможных мер рассматриваются ограничения на денежные переводы и транспортное сообщение, депортация граждан Армении, работающих в России, а также повышение стоимости энергоносителей, в частности газа.

Как утверждают источники газеты, в Москве считают, что премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается выиграть время, одновременно ведя переговоры об открытии российского рынка для армянской продукции.

«Ереван может отложить референдум о вступлении в ЕС на два-три года, чтобы за это время диверсифицировать экспорт и подготовить экономику к возможной переориентации с ЕАЭС на европейский рынок», — пишет издание.

На встрече в Бишкеке 1 сентября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Пашинян разошлись во мнениях относительно совместимости членства Армении в ЕАЭС и возможного вступления страны в ЕС. Путин призвал Ереван «быстрее определиться», тогда как Пашинян заявил, что время для такого решения «еще не созрело».